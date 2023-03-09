Отстыковка корабля Crew Dragon с россиянкой на борту перенесена

Отстыковка от Международной космической станции (МКС) американского корабля Crew Dragon, в экипаже которого находится космонавт Анна Кикина, отложена из-за неблагоприятных погодных условий в районе приводнения. Об этом информирует NASA.

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Cпециалисты американского космического агентства «провели оценку прогнозируемых погодных условий и приняли решение отказаться от возможности осуществить отстыковку». Изначально она была запланирована на 03:00 по времени восточного побережья США (11:00 мск) 9 марта.

Как сообщается, в районе приземления сильные ветры.

Ранее стало известно, что единственная женщина-космонавт в отряде «Роскосмоса» начнет послеполетную реабилитацию в США.

7 октября сообщалось, что экипаж космического корабля Crew Dragon, в том числе российский космонавт Анна Кикина, перешел на Международную космическую станцию. Стыковка Crew Dragon с МКС произошла в 00:01 по московскому времени в автоматическом режиме.