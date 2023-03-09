В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 75.46EUR 80.55
Войти в почту
32 минуты назад

Отстыковка корабля Crew Dragon с космонавтом Кикиной перенесена из-за непогоды

Газета.Ruиещё 4

Отстыковка от Международной космической станции (МКС) американского корабля Crew Dragon, в экипаже которого находится космонавт Анна Кикина, отложена из-за неблагоприятных погодных условий в районе приводнения. Об этом информирует NASA.

Отстыковка корабля Crew Dragon с россиянкой на борту перенесена
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Cпециалисты американского космического агентства «провели оценку прогнозируемых погодных условий и приняли решение отказаться от возможности осуществить отстыковку». Изначально она была запланирована на 03:00 по времени восточного побережья США (11:00 мск) 9 марта.

Как сообщается, в районе приземления сильные ветры.

Ранее стало известно, что единственная женщина-космонавт в отряде «Роскосмоса» начнет послеполетную реабилитацию в США.

7 октября сообщалось, что экипаж космического корабля Crew Dragon, в том числе российский космонавт Анна Кикина, перешел на Международную космическую станцию. Стыковка Crew Dragon с МКС произошла в 00:01 по московскому времени в автоматическом режиме.

Анна Кикина — российский космонавт-испытатель отряда ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина». 592-й космонавт мира и 129-й космонавт СССР/России. Она также является пятой женщиной-космонавтом СССР/России, шестой российской женщиной, совершившей космический полет. С сентября 2016 года осталась единственной женщиной в отряде космонавтов «Роскосмоса».

Наука и техника,Анна Кикина,Роскосмос,NASA,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий