Конгресс США призвали оперативно принять проект о запрете TikTok

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Белый дом призывает Конгресс страны оперативно принять проект о запрете TikTok. Его слов приводит РИА Новости.

Салливан уточнил, что инициатива дает правительству право на запрет TikTok, а также на аналогичные действия против подобных продуктов из недружественных для США стран. Проект двухпартийной группы сенаторов дает министру торговли расширенные полномочия в отношении технологических компаний из Китая, России, Ирана, Северной Кореи, Венесуэлы и Кубы.