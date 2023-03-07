В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 75.46EUR 80.55
Войти в почту
1 час назад

Конгресс США призвали оперативно принять проект о запрете TikTok

Lenta.ruиещё 2

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Белый дом призывает Конгресс страны оперативно принять проект о запрете TikTok. Его слов приводит РИА Новости.

Конгресс США призвали оперативно принять проект о запрете TikTok
Фото: UnsplashUnsplash

Салливан уточнил, что инициатива дает правительству право на запрет TikTok, а также на аналогичные действия против подобных продуктов из недружественных для США стран. Проект двухпартийной группы сенаторов дает министру торговли расширенные полномочия в отношении технологических компаний из Китая, России, Ирана, Северной Кореи, Венесуэлы и Кубы.

«Мы настроены на продолжение работы с демократами и республиканцами над этим законопроектом и призывает конгресс действовать оперативно, чтобы направить его на стол президента», — отметил он.

Наука и техника,Джейк Салливан,Конгресс США,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий