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1 час назад

Биологи заставили мышей протрезветь гормональным уколом

Газета.Ru

Гормон FGF21 смог защитить мышей от вызванной этанолом потери равновесия. Об этом сообщает Cell Metabolism.

Биологи заставили мышей протрезветь гормональным уколом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Употребление этанола, полученного в результате ферментации простых сахаров в созревающих фруктах, может вызвать интоксикацию, нарушая подвижность и способность к суждению. Животные, потребляющие фруктозу и другие простые сахара, выработали ферменты печени для расщепления этанола.

Cell Metabolism/Choi et al.

FGF21 — это гормон, который индуцируется в печени различными метаболическими стрессами, включая голодание, дефицит белка и избыток этанола. У людей этанол, безусловно, является наиболее мощным индуктором FGF21, описанным на сегодняшний день. Предыдущие исследования показали, что FGF21 подавляет предпочтение этанола, побуждает пить воду для предотвращения обезвоживания и защищает от вызванного алкоголем повреждения печени.

Стивен Кливер из Техасского университета и его коллеги выявили новую защитную функцию FGF21. В ходе экспериментов авторы выяснили, что мышам, лишенным FGF21 потребовалось больше времени, чтобы восстановить замедленные алкоголем рефлексы, ловкость и чувство равновесия. И наоборот, фармакологическое введение FGF21 уменьшало время, необходимое мышам для восстановления после вызванной этанолом потери сознания и отсутствия координации.

При этом гормон не уменьшал аналогичный эффект, вызванный кетамином, диазепамом или пентобарбиталом, что указывает на специфичность именно к этанолу. В дальнейшем ученые надеются выяснить, будет ли введение FGF21 помогать людям протрезветь.

Ранее неврологи назвали диету, которая может улучшить состояние при болезни Альцгеймера.

Наука и техника,Стивен Кливер,
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