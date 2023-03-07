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7 минут назад

Ученые выяснили, как пчелы запоминают дорогу

Москва меняется

Медоносные пчелы хорошо ориентируются, потому что специально запоминают ключевые элементы ландшафта. К такому выводу пришли ученые Берлинского университета.

Ученые выяснили, как пчелы запоминают дорогу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Для эксперимента поймали 50 пчел из пяти разных ульев. К ним прикрепили мини-транспондеры и выпустили насекомых в незнакомой местности. Радар отслеживал перемещения пчел.

Крупнейшими ориентирами на участке были оросительные каналы. Участок был похож на привычный пчелам из ульев A и B, сильно отличался от участков возле ульев D и E и был частично схож с участком у улья С.

Выяснилось, что пчелы летали не в случайных направлениях, а целенаправленно изучали ориентиры – оросительные каналы. В пути они ориентировались на эти приметы, даже не видя их, а запомнив, где они находятся. Лучше всего удалось спрогнозировать траектории движения пчел из ульев А и В, для которых местность была почти знакома.

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