Ученые выяснили, как пчелы запоминают дорогу

Крупнейшими ориентирами на участке были оросительные каналы. Участок был похож на привычный пчелам из ульев A и B, сильно отличался от участков возле ульев D и E и был частично схож с участком у улья С.

Выяснилось, что пчелы летали не в случайных направлениях, а целенаправленно изучали ориентиры – оросительные каналы. В пути они ориентировались на эти приметы, даже не видя их, а запомнив, где они находятся. Лучше всего удалось спрогнозировать траектории движения пчел из ульев А и В, для которых местность была почти знакома.