В TikTok появились платные ролики

TikTok добавил ещё один способ зарабатывать деньги на платформе: размещать эксклюзивный контент за платным доступом. Такие ролики могут быть намного длиннее, чем обычно.
Новая программа Series позволяет блогерам создавать коллекции видео, доступные для покупки. Каждая коллекция может содержать до 80 роликов, а сами они могут длиться до 20 минут. Создатели смогут устанавливать свои ставки от 1 до 190 долларов, а поклонники могут купить доступ.
На данный момент платная опция доступна только для избранных авторов. На запуске TikTok позволит создателям сохранить весь свой доход за вычетом комиссий магазина приложений.