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47 минут назад

В TikTok появились платные ролики

Ferra.ru

TikTok добавил ещё один способ зарабатывать деньги на платформе: размещать эксклюзивный контент за платным доступом. Такие ролики могут быть намного длиннее, чем обычно.

В TikTok появились платные ролики
Фото: UnsplashUnsplash

Новая программа Series позволяет блогерам создавать коллекции видео, доступные для покупки. Каждая коллекция может содержать до 80 роликов, а сами они могут длиться до 20 минут. Создатели смогут устанавливать свои ставки от 1 до 190 долларов, а поклонники могут купить доступ.

На данный момент платная опция доступна только для избранных авторов. На запуске TikTok позволит создателям сохранить весь свой доход за вычетом комиссий магазина приложений.

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