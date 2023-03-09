В России резко подешевел iPhone SE

Смартфон iPhone SE (2020) резко подешевел в российской рознице. На это обратил внимание портал Hi-Tech Mail.Ru.

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В интернет-магазинах iPhone SE 2020 года выпуска можно найти по цене в 32 тыс. руб. или даже меньше. На старте продаж эта модель стоила 40 тыс. руб., то есть разница от первоначальной стоимости составляет около 20%.

iPhone SE второго поколения был впервые представлен 15 апреля 2020 года. Он получил IPS-дисплей в 4,7 дюйма с разрешением 1334×750 пикселей. Внутри гаджета установлен процессор Apple A13 Bionic, аккумулятор вмещает в себя 1821 мАч. Смартфон оснащен одинарной основной 12-мегапиксельной широкоугольной камерой и 7-мегапиксельной фронтальной камерой. Поставляется «из коробки» с установленной операционной системой iOS 13, но поддерживает обновление вплоть до 16 версии.

18 марта прошлого года состоялся релиз iPhone SE третьего поколения (2022).