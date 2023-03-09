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55 минут назад

Стоимость iPhone SE в России упала на 20%

Газета.Ruиещё 3

Смартфон iPhone SE (2020) резко подешевел в российской рознице. На это обратил внимание портал Hi-Tech Mail.Ru.

В России резко подешевел iPhone SE
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В интернет-магазинах iPhone SE 2020 года выпуска можно найти по цене в 32 тыс. руб. или даже меньше. На старте продаж эта модель стоила 40 тыс. руб., то есть разница от первоначальной стоимости составляет около 20%.

iPhone SE второго поколения был впервые представлен 15 апреля 2020 года. Он получил IPS-дисплей в 4,7 дюйма с разрешением 1334×750 пикселей. Внутри гаджета установлен процессор Apple A13 Bionic, аккумулятор вмещает в себя 1821 мАч. Смартфон оснащен одинарной основной 12-мегапиксельной широкоугольной камерой и 7-мегапиксельной фронтальной камерой. Поставляется «из коробки» с установленной операционной системой iOS 13, но поддерживает обновление вплоть до 16 версии.

18 марта прошлого года состоялся релиз iPhone SE третьего поколения (2022).

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что Apple опубликовала на своем сайте пресс-релиз с анонсом iPhone 14 и iPhone 14 Plus в новом «весеннем» желтом цвете.

Наука и техника,Mail.ru Group,Apple,
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