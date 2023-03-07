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23 минуты назад

Перечислены самые популярные смартфоны 2022 года

Lenta.ruиещё 2

8 из 10 самых продаваемых смартфонов 2022 года принадлежат Apple. Об этом сообщается в актуальном отчете Counterpoint Research.

Перечислены самые популярные смартфоны 2022 года
Фото: Farknot Architect / Shutterstock / FotodomFarknot Architect / Shutterstock / Fotodom

Согласно исследованию агентства, первое место в рейтинге занял iPhone 13 — девайс получил долю пять процентов от общего объема продаж. На второй и третьей позициях разместились iPhone 13 Pro Max и iPhone 14 Pro Max — 2,6 и 1,7 процента соответственно. В первую пятерку также попали Samsung Galaxy A13 и iPhone 13 Pro — по 1,6 процента каждый.

Также в списке самых продаваемых телефонов года перечислили iPhone 12, iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone SE 2022 и Samsung Galaxy A03. Специалисты отметили, что оказавшийся на первой позиции iPhone 13 получил долю 28 процентов среди всех смартфонов Apple. Аппарат также оказался самым востребованным телефоном на рынке Китая, США, Великобритании, Германии и Франции.

По прогнозу исследователей Counterpoint, в 2023 году производители смартфонов будут сокращать количество моделей, чтобы снизить конкуренцию внутри бренда. Так, число моделей уже сократилось с 4200 единиц в 2021 году до 3600 штук в 2022 году. Также рынок сместится в сторону выпуска премиальных устройств.

Ранее эксперты Canalys предсказали взрывной рост сегмента складных смартфонов. По оценкам специалистов, до конца текущего года рынок складных смартфонов удвоится — с 14,2 до 30 миллионов аппаратов.

Наука и техника,Apple,
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