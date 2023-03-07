Ретейлеры высказались о дефиците iPhone в России

Ретейлеры сообщили об отсутствии дефицита iPhone в российских магазинах. Они добавили, что, несмотря на высокий спрос со стороны граждан, запасы гаджетов есть, передает агентство «Прайм».

В Mobile Research Group Эльдар не связывают увеличение продаж продукции «яблочной» продукции с новыми рестрикциями, которые ранее объявили США. В розничных магазинах МТС зафиксировали рост числа проданных iPhone с 1 по 6 марта на 21% в сравнении с таким же периодом прошлого года.

В Inventive Retail Group, управляющей розничной сетью re:Store, также высказались о дефиците товаров. Там отметили, что не наблюдают проблем с наличием iPhone. В компании добавили, что в магазинах есть все модели, которые представлены на сайте. В сети опровергли дефицит смартфонов и добавили, что поставки идут в обычном режиме.

В «Билайне» также наблюдают увеличение продаж iPhone, однако там отмечают, что динамику нельзя сравнить с прошлогодней. В фирме называют такую тенденцию сезонным явлением. Кроме того, там указали на отсутствие нехватки продукции.