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29 минут назад

Ретейлеры высказались о дефиците iPhone в России

Лера Букина

Ретейлеры сообщили об отсутствии дефицита iPhone в российских магазинах. Они добавили, что, несмотря на высокий спрос со стороны граждан, запасы гаджетов есть, передает агентство «Прайм».

В Mobile Research Group Эльдар не связывают увеличение продаж продукции «яблочной» продукции с новыми рестрикциями, которые ранее объявили США. В розничных магазинах МТС зафиксировали рост числа проданных iPhone с 1 по 6 марта на 21% в сравнении с таким же периодом прошлого года.

В Inventive Retail Group, управляющей розничной сетью re:Store, также высказались о дефиците товаров. Там отметили, что не наблюдают проблем с наличием iPhone. В компании добавили, что в магазинах есть все модели, которые представлены на сайте. В сети опровергли дефицит смартфонов и добавили, что поставки идут в обычном режиме.

В «Билайне» также наблюдают увеличение продаж iPhone, однако там отмечают, что динамику нельзя сравнить с прошлогодней. В фирме называют такую тенденцию сезонным явлением. Кроме того, там указали на отсутствие нехватки продукции.

Москвичи массово скупают дорогие iPhone после новостей об американских санкциях

Ранее власти США ввели рестрикции, которые предполагают запрет на ввоз в Россию и Белоруссию смартфонов и другой электроники дороже 300 долларов.

Наука и техника,Видео,Вымпелком,МТС,
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