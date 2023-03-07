Кризис толкает США на отчаянные идеи: осушить Великие озера, опреснить океан

США пока так и не удалось решить проблему дефицита питьевой воды. Как рассказала газета USA Today, некоторые эксперты и чиновники уверены, что проблема национального уровня требует инновационного решения - к примеру, осушения Великих озер или опреснения океана.

Река Колорадо, «буквально жизненная сила» западных районов США, высыхает из-за засухи и чрезмерного использования ее вод.

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Дожди и снегопады, особенно в Калифорнии, принесли временное облегчение. Но эксперты говорят, что спрос на воду на западе продолжит превышать предложение.

В 2022 году Калифорния столкнулась с одной из крупнейших засух в истории (по некоторым оценкам, крупнейшей за 1200 лет). К маю уровень воды в главных водохранилищах штата упал до критического уровня, самое большое из них - озеро Шаста - оказалось заполнено на 40 процентов (рекорд с 1977 года).

Кроме того, индейские племена все чаще требуют своих законных прав на воду, быстрорастущие Финикс и Лас-Вегас потребляют все больше воды, а фермеры Калифорнии и Аризоны испытывают все большее давление, чтобы поддерживать низкие цены на продукты и высокие объемы производства.

Пока все идеи решения проблемы, кроме экономии воды, оказывались недальновидными - из-за логистики, юридических или финансовых нюансов.

На самом деле в США много питьевой воды - просто сосредоточена она не в том месте. Огромное количество пресной воды доступно на Востоке, а океаническую воду можно перерабатывать в питьевую. И даже ледники могут оказаться полезными источниками пресной воды.

Осушение Великих озер

Одна из «отчаянных идей» предполагает отведение воды из Великих озер в реку Колорадо.

Великие озера, по сути, представляют собой массивные резервуары, которые могли бы утолить жажду таких штатов, как Аризона и Калифорния. В этих озерах сосредоточены 20 процентов мировых запасов пресной воды.

Гидролог Джей Фамильетти допустил, что примерно через 50 лет может появиться трубопровод, по которому вода из Великих озер будет доставляться в Финикс.

Однако USA Today называет реализацию такого проекта маловероятной: во-первых, чтобы пересечь Континентальный водораздел и попасть в реку Колорадо, понадобился бы идущий в гору трубопровод длиной около 1600 километров, что длиннее любого другого водопровода с питьевой водой, когда-либо построенного. Возможен и более «плоский» маршрут, но он увеличил бы длину трубопровода на сотни километров.

Во-вторых, отвод большого количества воды из Великих озер является незаконным - его запрещает Соглашение о Великих озерах, заключенное восемью штатами-соседями, а также аналогичное соглашение между США и Канадой.

Опреснение Тихого океана

Еще один вариант - построить сеть объектов для опреснения воды из Тихого океана. Масштабное опреснение - проверенная технология, широко используемая в регионах с ограниченным доступом к питьевой воде - от Тель-Авива до Саудовской Аравии. В Калифорнии уже есть несколько опреснительных объектов.

Однако опреснение - чрезвычайно энергоемкий процесс, который создает питьевую воду либо путем кипячения морской воды и «захвата» пара, либо путем ее прокачки через специальные мембраны под высоким давлением, называемым обратным осмосом. Кроме того, есть и экологические проблемы со сбросом концентрированной соленой воды обратно в океан.

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Айсберги в помощь

Третье предложение заключается в переправке пресноводных айсбергов в нуждающиеся города. Около 75 процентов пресной воды на Земле заключено в ледниках, почти вся она находится в Антарктиде. Калифорнийский инженер и океанограф Джон Айзек еще в 1949 году предположил, что буксировка айсберга в Калифорнию будет дешевле, чем опреснение морской воды.

Однако до сих пор никто так и не нашел практического способа отбуксировать айсберг так, чтобы значительная его часть не растаяла в более теплой океанской воде.

Забрать воду у леса

Еще одна идея заключается в «прореживании» больших участков национальных лесов с целью высвободить больше воды - либо через вырубку леса, либо через контролируемое сжигание. Одному здоровому дереву требуется почти 42 тысячи литров воды в год, и власти штата Юта всерьез настаивают на рассмотрении крупномасштабных проектов по прореживанию.