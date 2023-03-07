В Китае представили смартфон Nubia Z50 Ultra с "невидимой камерой"

Дочерний бренд ZTE Nubia представил в Китае флагманский смартфон Z50 Ultra, который получил подэкранную фронтальную камеру и необычный дизайн. Об этом сообщает портал GSMArena.

Фото: ZTE ZTE

Nubia Z50 Ultra оснащается плоским и прямоугольным OLED-экраном диагональю 6,8 дюймов производства китайской компании BOE. Дисплей способен работать при частоте 120 Гц и пиковой яркости 1300 нит. Ключевая особенность устройства - установленная под экраном фронтальная камера четвертого поколения с разрешением 16 Мп.

В качестве основной камеры используется сенсор Sony IMX787 на 64 Мп с фокусным расстоянием 35 мм, в то время как в других устройствах, как правило, используются камеры со значением 24-25 мм. Основная камера дополнена 64-мегапиксельным телеобъективом с фокусным расстоянием 85 мм и ультраширокоугольным модулем с разрешением 50 Мп.

За производительность в Nubia Z50 Ultra отвечает Snapdragon 8 Gen 2 с оперативной памятью стандарта LPDDR5X до 16 ГБ и хранилищем UFS 4.0 объемом до 1 ТБ. Смартфон также получил аккумулятор емкостью 5000 мАч с зарядкой мощностью 80 Вт.

Nubia Z50 Ultra предлагается в сером и черном цветах. В продажу также поступит специальная версия смартфона, на задней панели которого нанесена картина "Звездная ночь" Ван Гога. Стоимость новинки в модификации с 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ хранилища составит 5 тыс. юаней (около 54,4 тыс. руб.).