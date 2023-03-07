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1 час назад

Кардиологи разработали браслет для диагностики инфаркта с точностью 90%

Газета.Ruиещё 1

Ученые из Медицинской школы имени Роберта Вуда успешно протестировали устройство для ношения на запястье, которое может определить наличие инфаркта с точностью 90%. Исследование представлено на ежегодной научной сессии Американского колледжа кардиологов.

Кардиологи создали браслет для диагностики инфаркта с точностью 90%
Фото: UnsplashUnsplash

Для испытания исследователи зарегистрировали 239 пациентов с подозрением на сердечный приступ в пяти центрах Индии. Им на запястье надели датчики, просвечивающие кожу инфракрасным светом для обнаружения белка тропонина-I в крови.

Данные, полученные от датчиков, анализировались с помощью машинного обучения. Результаты сверялись с лабораторными исследованиями. Метод позволил предсказать уровни тропонина-I с точностью 90%.

Сердечный приступ возникает, когда артерии, которые снабжают кровью сердце, блокируются, что ограничивает поступление кислорода к сердцу и остальным частям тела. При этом в кровь выделяется белок тропонин-I — индикатор повреждения сердечной мышцы.

Анализ крови на тропонин обычно используется, когда у пациента есть боль в груди, но нет явных признаков сердечного приступа на электрокардиограмме. Однако процесс взятия крови и отправки образца занимает некоторое время. Устройство позволит сократить время оказания первой помощи пациентам с инфарктами.

Ученые считают, что технологию носимых датчиков для чрескожного определения биомаркеров можно адаптировать и для других заболеваний.

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