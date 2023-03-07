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47 минут назад

Frontiers in Psychology: Психологи перечислили причины возникновения страха перед клоунами

FBM.ru

Стали известны самые распространённые причины возникновения страха клоунов у людей. Об этом информирует журнал Frontiers in Psychology, ссылаясь на исследование психологов из Университета Южного Уэльса.

Психологи перечислили причины возникновения страха перед клоунами
Фото: UnsplashUnsplash

В число распространённых причин вошли невозможность определить эмоции человека под гримом, а также то, что макияж клоунов выглядит угрожающе, напоминая последствия кровопотери. Отмечается, что отрицательный опыт столкновения с клоуном в детстве является причиной образования фобии реже всего.

«Кроме того, непредсказуемое поведение клоунов вызывает у людей определённый дискомфорт. На распространение этого страха также оказало влияние и негативное изображение клоунов в популярной культуре, к примеру, в фильме "Оно"», – подчеркнули психологи.

В рамках своей работы они разработали опросник, который прошло около 1 000 человек. Большая часть респондентов (53%) сообщили, что боятся клоунов, при этом 5% из них боятся очень сильно. По словам психологов, процент сообщающих о сильном страхе перед клоунами выше, чем для многих других фобий. С возрастом страх проходит.

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