В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 75.47EUR 80.24
Войти в почту
27 минут назад

В России появился в продаже недорогой смартфон Honor с 100-Мп камерой

Ferra.ru

Российские магазины начали продавать новый смартфон Honor X8a. Он отличается тройной камерой с основным сенсором 100 Мп.

В России начались продажи смартфона Honor с 100-Мп камерой
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Смартфон доступен для покупки в трёх цветовых решениях: «титановый серебристый», «полночный чёрный» и «небесно-голубой». Он оснащён 6,7-дюймовым экраном с частотой обновления 90 Гц. Помимо 100-Мп модуля в системе камер есть ультраширокоугольный на 5 Мп и макромодуль на 2 Мп. Фронтальная камера представлена 16-Мп датчиком.

В качестве аппаратной основы устройства выступает процессор MediaTek Helio G88 с 6 ГБ оперативной памяти и накопителем ёмкостью 128 ГБ. Honor X8a питает аккумулятор ёмкостью 4500 мАч. Полностью заряженная батарея обеспечивает до 13,5 часа воспроизведения видео или 16 часов просмотра контента в социальных сетях.

Honor X8a уже можно купить в магазинах М.Видео, Эльдорадо, МТС, Мегафон, OZON, Wildberries и других. Смартфон оценили в 19 990 рублей. В период с 7 по 20 марта действует скидки — цена составит 17 990 рублей, а также можно получить в подарок наушники Honor Choice Earbuds X3.

Наука и техника,М.Видео,МТС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий