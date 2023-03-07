В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 75.47EUR 80.24
Войти в почту
1 час назад

Microsoft внедряет обои на основе ИИ для Windows 11

MobiDevices

Перешедшие на Windows 11 пользователи всё ещё не полностью удовлетворены функциональностью новой ОС. При этом Microsoft продолжает тестировать экспериментальные фичи. Так например энтузиасты обнаружили в сборке Windows 11 25309 несколько строк кода, подразумевающих эффекты на основе нейросетей – «Depth effects», «Parallax Background» и «WallpaperMotion».

Microsoft внедряет обои на основе ИИ для Windows 11
Фото: mobidevices.commobidevices.com

При включении опции «Depth effects» Windows 11 будет использовать ИИ для добавления эффекта глубины резкости к текущему фоновому изображению (обоям). То есть нейросети будут выделять одну часть изображения и размывать другую, тем самым создавая эффект боке.

Технология на данный момент всё ещё находится на стадии разработки и отключена по умолчанию. В будущем возможность включения или отключения эффекта глубины будет доступна на странице настроек фона, доступ к которой можно получить, выбрав «Настройки» > «Персонализация» > «Фон».

На данный момент Microsoft не предоставила никакой информации о новой функции, поэтому неясно, когда она официально дебютирует в сборках Insider, а затем и в стабильной сборке. Также остаётся неясным, потребуют ли эффекты для своей работы специальных процессоров.

Наука и техника,Microsoft,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий