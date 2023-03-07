Microsoft внедряет обои на основе ИИ для Windows 11

Перешедшие на Windows 11 пользователи всё ещё не полностью удовлетворены функциональностью новой ОС. При этом Microsoft продолжает тестировать экспериментальные фичи. Так например энтузиасты обнаружили в сборке Windows 11 25309 несколько строк кода, подразумевающих эффекты на основе нейросетей – «Depth effects», «Parallax Background» и «WallpaperMotion».
При включении опции «Depth effects» Windows 11 будет использовать ИИ для добавления эффекта глубины резкости к текущему фоновому изображению (обоям). То есть нейросети будут выделять одну часть изображения и размывать другую, тем самым создавая эффект боке.
Технология на данный момент всё ещё находится на стадии разработки и отключена по умолчанию. В будущем возможность включения или отключения эффекта глубины будет доступна на странице настроек фона, доступ к которой можно получить, выбрав «Настройки» > «Персонализация» > «Фон».
На данный момент Microsoft не предоставила никакой информации о новой функции, поэтому неясно, когда она официально дебютирует в сборках Insider, а затем и в стабильной сборке. Также остаётся неясным, потребуют ли эффекты для своей работы специальных процессоров.