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15 минут назад

WhatsApp пообещал сделать свои правила пользования менее запутанными

Ferra.ru

WhatsApp взял на себя обязательство сделать свои соглашения об условиях обслуживания более прозрачными в Европейском союзе. Это случилось после того, как платформа опубликовала очень запутанную новую политику , которая заставила пользователей поверить в то, что их данные будут передавать на сторону.

WhatsApp сделает свои правила пользования менее запутанными
Фото: UnsplashUnsplash

Возможно, вы забыли, но не так давно новые правила пользования WhatsApp были в центре обсуждений. Мессенджер даже заявил, что пользователи потеряют доступ к части функций, если не согласятся с новыми условиями. Позже WhatsApp пояснил, что политика не будет применяться к обычным пользователям, а в конечном итоге отказался от своих планов по ограничению функциональности вообще.

В ответ на спорное изменение политики Комиссия ЕС направила WhatsApp письмо с просьбой «убедиться, что пользователи понимают, с чем они соглашаются и как используются их личные данные». Теперь мессенджер согласился внести некоторые изменения в способ развёртывания пользовательских соглашений и теперь будет включать возможность отклонять изменения политики.

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