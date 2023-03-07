WhatsApp сделает свои правила пользования менее запутанными

WhatsApp взял на себя обязательство сделать свои соглашения об условиях обслуживания более прозрачными в Европейском союзе. Это случилось после того, как платформа опубликовала очень запутанную новую политику , которая заставила пользователей поверить в то, что их данные будут передавать на сторону.

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Возможно, вы забыли, но не так давно новые правила пользования WhatsApp были в центре обсуждений. Мессенджер даже заявил, что пользователи потеряют доступ к части функций, если не согласятся с новыми условиями. Позже WhatsApp пояснил, что политика не будет применяться к обычным пользователям, а в конечном итоге отказался от своих планов по ограничению функциональности вообще.