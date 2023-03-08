В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 75.46EUR 80.55
Войти в почту
1 час назад

Lancet: загрязненный воздух воздействует на 99% населения Земли

Газета.Ruиещё 1

Исследователи из Китая и Австралии изучили воздух на Земле и пришли к выводу, что безопасным он может считаться только на площади менее 1% территории планеты. О результатах работы ученых рассказал журнал Lancet.

Загрязненный воздух воздействует на 99% населения Земли
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Авторы изучали уровень загрязнения воздуха частицами PM2.5, вдыхание больших доз которого может провоцировать сердечно-сосудистые заболевания. Например, в 2019 году только 0,18% площади Земли и 0,001% всего населения мира подвергались среднегодовому воздействию PM2.5 в концентрациях ниже рекомендованного Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) предела в 5 мкг/м3.

Отмечается, что самые высокие уровни содержания вредных частиц были выявлены в воздухе на востоке и юге Азии и на севере Африки. Снижение содержания вредных частиц фиксировалось в Европе и Северной Америке.

Исследователи также отметили, что из-за малого числа станций мониторинга в ряде регионов планеты результаты исследования могут не отражать реальной картины.

Ранее ученые из Королевского колледжа Лондона выяснили, что загрязнение воздуха может повышать риск гипертонии у подростков. Исследование опубликовано в журнале PLOS ONE.

Наука и техника,ВОЗ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий