Загрязненный воздух воздействует на 99% населения Земли

Исследователи из Китая и Австралии изучили воздух на Земле и пришли к выводу, что безопасным он может считаться только на площади менее 1% территории планеты. О результатах работы ученых рассказал журнал Lancet.

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Авторы изучали уровень загрязнения воздуха частицами PM2.5, вдыхание больших доз которого может провоцировать сердечно-сосудистые заболевания. Например, в 2019 году только 0,18% площади Земли и 0,001% всего населения мира подвергались среднегодовому воздействию PM2.5 в концентрациях ниже рекомендованного Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) предела в 5 мкг/м3.

Отмечается, что самые высокие уровни содержания вредных частиц были выявлены в воздухе на востоке и юге Азии и на севере Африки. Снижение содержания вредных частиц фиксировалось в Европе и Северной Америке.

Исследователи также отметили, что из-за малого числа станций мониторинга в ряде регионов планеты результаты исследования могут не отражать реальной картины.