В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 75.47EUR 80.24
Войти в почту
1 час назад

Российский рынок онлайн-кинотеатров за год вырос на 5% до 63,3 млрд рублей на фоне ухода Netflix

Газета.Ru

Издание РБК со ссылкой на данные аналитического агентства TelecomDaily сообщило, что рынок онлайн-кинотеатров в России по итогам прошлого года вырос на 5%, до 63,3 млрд рублей. Как говорится в публикации, это связано с десятимесячным отсутствием в онлайн-кинотеатрах западных новинок и ухода с отечественного рынка американского Netflix и украинского Megogo. Вопреки росту по итогам 2022 года, динамика в результате оказалась худшей с 2017 года. Прежде выручка росла на 51-54% ежегодно.

Российский рынок онлайн-кинотеатров за год вырос на 5%
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Глава TelecomDaily Денис Кусков отметил, что рынок онлайн-кинотеатров в прошлом году вырос благодаря положительным финансовым результатам принадлежащему компании «Яндекс» сервису «Кинопоиск». Выручка сервиса увеличилась на 72,8% в годовом выражении. По подсчетам РБК, этот показатель составил 15,3 млрд рублей. Кусков назвал еще два фактора роста сегмента – увеличение числа собственных проектов стриминговых сервисов — так называемых originals, на которые «удалось заманить аудиторию», а также отсутствие других доступных по цене развлечений.

Как ранее сообщала «Газета.Ru», россияне стали чаще покупать книги, несмотря на западные санкции. В онлайн-магазине Wildberries продажи бумажных изданий в апреле выросли на 78% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Наука и техника,Денис Кусков,Netflix,Яндекс,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий