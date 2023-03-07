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42 минуты назад

Польский профессор предупредил Европу о «приближающемся аде»

Lenta.ru

Профессор Польской академии наук Шимон Малиновский предупредил страны Европы об аномальной засухе, которая ожидается летом. Об этом пишет Eadaily.

Польский профессор предупредил Европу о «приближающемся аде»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам специалиста, причиной таких изменений стала очень теплая и малоснежная зима, которая приведет к неизбежной потере урожая.

Малиновский обратил внимание на информацию, согласно которой власти Франции и Испании начали вводить ограничения на потребление воды.

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«Мы рады, что в этом году настоящей зимы не было и затраты на топливо не увеличились. Нам это сошло с рук. Но нам не сойдет с рук то, что к нам потихоньку приближается ад», — подчеркнул специалист.

Ранее сообщалось, что в 2022 году ущерб от рекордной засухи во Франции для сектора строительства может составить от 1,6 до 2,4 миллиарда евро. Сумма может превысить затраты на компенсацию ущерба в 2003 году, когда после аномальной жары на восстановление было потрачено 2,12 миллиарда евро. Уточняется, что при расчетах не учитывалась компенсация за ущерб урожаю.

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