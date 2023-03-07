Microsoft разрешила пользователям Mac работать в Outlook бесплатно

Корпорация Microsoft сделала шаг в сторону пользователей продукции Apple и разрешила пользоваться своим почтовым клиентов Outlook на Mac бесплатно. Ранее для этого необходимо было приобрести подписку на Microsoft 365 или лицензию Office в магазине AppStore.

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Отмечается, что Outlook для Mac имеет оптимизацию под однокристальные системы Apple M1 и M2, а также имеет виджет macOS для добавления записей календаря и включенную поддержку центра уведомлений