Названы самые продаваемые смартфоны 2022 года

iPhone 13 был признан самым продаваемым смартфоном 2022 года. Об этом сообщает GSM Arena со ссылкой на исследование аналитиков Counterpoint.

На долю лидера пришлось около 5% всех продаж смартфонов в прошлом году. На втором месте расположился iPhone 13 Pro Max (2,6%), а на третьем — iPhone 14 Pro Max (1,7%).

Кроме того, в топ-10 вошли Samsung Galaxy A13, iPhone 13 Pro, iPhone 12, iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone SE 2022 и Samsung Galaxy A03. Таким образом, Apple удалось получить сразу восемь мест в первой десятке рейтинга.

iPhone 13 впервые был представлен 14 сентября 2021 года. Он получил OLED-экран Super Retina XDR на 6,1 дюйма с разрешением 2532×1170 пикселей. Внутри смартфона установлен процессор Apple A15 Bionic, а также 4 ГБ оперативной памяти. В марте стоимость смартфона Apple iPhone 13 в российских интернет-магазинах упала до 65 тыс. руб.