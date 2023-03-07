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31 минуту назад

Названы самые продаваемые смартфоны 2022 года

Газета.Ruиещё 2

iPhone 13 был признан самым продаваемым смартфоном 2022 года. Об этом сообщает GSM Arena со ссылкой на исследование аналитиков Counterpoint.

На долю лидера пришлось около 5% всех продаж смартфонов в прошлом году. На втором месте расположился iPhone 13 Pro Max (2,6%), а на третьем — iPhone 14 Pro Max (1,7%).

Кроме того, в топ-10 вошли Samsung Galaxy A13, iPhone 13 Pro, iPhone 12, iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone SE 2022 и Samsung Galaxy A03. Таким образом, Apple удалось получить сразу восемь мест в первой десятке рейтинга.

iPhone 13 впервые был представлен 14 сентября 2021 года. Он получил OLED-экран Super Retina XDR на 6,1 дюйма с разрешением 2532×1170 пикселей. Внутри смартфона установлен процессор Apple A15 Bionic, а также 4 ГБ оперативной памяти. В марте стоимость смартфона Apple iPhone 13 в российских интернет-магазинах упала до 65 тыс. руб.

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Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что первый iPhone с «невидимым» Face ID появится уже в 2024 году. Утверждается, что подэкранные сенсоры в iPhone будут работать аналогично фронтальной камере Samsung Galaxy Z Fold4.

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