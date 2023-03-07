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54 минуты назад

Аппарат Juno сделал цветные фотографии спутника Юпитера

Мир24

Космический аппарат NASA Juno сделал самые четкие на сегодняшний день фотографии Ио – спутника Юпитера, который является самым вулканически активным телом всей Солнечной системы. Аппарат пролетел мимо Ио 1 марта 2023 года на расстоянии 51 500 км, сообщает Science Alert.

Аппарат Juno сделал цветные фотографии спутника Юпитера
Фото: NASANASA

Ученые отметили, что поверхность спутника выглядит пестрой – ее покрывают сотни вулканических жерл и кальдер. Вулканические шлейфы и потоки лавы окрашивают Ио в разнообразные цвета, от красного и желтого до оранжевого и черного. Некоторые лавовые реки достигают протяженности в несколько сотен километров.

В ходе своей миссии Juno уже 49 раз облетел вокруг Юпитера и сейчас исследует его спутники. Облет Ио стал третьим из девяти запланированных. Так, 3 февраля 2024 года аппарат приблизится к спутнику на 1500 км.

Ученые сравнили новые фотографии со снимками, сделанными миссией New Horizons в 2006 году, и заметили некоторые изменения. Так, появился небольшой поток на восточной оконечности Восточного Гирру. Это горячая точка, замеченная New Horizons в разгар мини-вспышки и все еще активная. Кроме того, вулканический кратер Хорс Патера стал более красным. Красный цвет указывает на наличие S3-S4, короткоцепочечной серы. Запасы этого вещества обновились в результате активного вулканизма с высокими температурами.

Ранее сообщалось, что на Ио, как и на других спутниках Юпитера, заметили полярные сияния. Они обладают желто-оранжевым оттенком из-за хлоридов натрия и калия.

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