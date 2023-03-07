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1 час назад

Российские ученые улучшат геном царь-рыбы

Мир24

Российские ученые собираются улучшить геном царь-рыбы – сибирского осетра. Над восстановлением популяции работают специалисты Федерального исследовательского центра животноводства имени Л.К. Эрнста, сообщают argumenti.ru.

Российские ученые улучшат геном царь-рыбы
Фото: Mir24.tvMir24.tv

Мясо сибирского осетра и икра очень ценятся. Еще недавно в Оби велся его промысел. До середины прошлого века поймать эту рыбу не было редкостью. Но с 1970 х улов стал снижаться. В 1998 году царь-рыба была занесена в Красную книгу России, ее легальная добыча прекратилась.

На сегодняшний день в Подмосковье российскими учеными заложена экспериментальная популяция сибирского осетра, она насчитывает более 300 особей. Специалисты хотят определить факторы, которые оказывают влияние на повышение массы и производительности этой рыбы.

Каждый находящийся под наблюдением российских ученых сибирский осетр оснащен чипом, чтобы фиксировать индивидуальные показатели роста и развития. Результаты исследований будут использовать для селекции. Цель эксперимента – определить варианты изменения генома, которые влияют на развитие полезных для хозяйства признаков аквакультурных рыб.

У каждого сибирского осетра уже определена живая масса и проведены измерения порядка 13 различных параметров. Также у них взяты образцы ДНК из плавников. На основе этих данных для каждого осетра в лаборатории будет создан индивидуальный ДНК-паспорт.

Ранее сообщалось, что российские ученые создали «кардиопластырь» для мониторинга работы сердца. Устройство записывает кардиограмму пациента в течение 14 дней. Оно фиксирует состояние сердца в различных ситуациях: на работе, во время отдыха, при занятиях спортом. Данные отправляются на серверы с помощью мобильных телефонов.

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