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45 минут назад

СМИ: В Германии примут меры против технологий из Китая для 5G

Елена Прошина

Власти ФРГ собираются запретить использовать технологии компаний Huawei и ZTE из Китая в случае расширении покрытия беспроводной сотовой связью стандарта 5G, сообщает Handelsblatt со ссылкой на источники в правительственных структурах.

СМИ: В Германии примут меры против технологий из Китая для 5G
Фото: ТАССТАСС

По данным издания, решение может быть принято несмотря на то, что некоторые операторы связи в Германии уже используют компоненты данных китайских фирм. Запрет на применение китайских технологий в важной инфраструктуре может сказаться на работе операторов Deutsche Telekom, Vodafone и Telefónica, которые уже использовали оборудование Huawei и ZTE при расширении сетей пятого поколения. При этом стоимость демонтажа будут оплачивать сами сотовые провайдеры.

В статье отмечается, что решение Берлина будет иметь серьезные последствия как для отношений с Пекином, так и для планов операторов сотовой связи ФРГ по расширению стандарта 5G.

Дебаты об участии компаний из КНР в расширении сетей пятого поколения ведутся в Германии не первый год. У властей есть обеспокоенность тем, что китайские поставщики контролируются их правительствами и так Пекин сможет получить доступ к немецкой критической инфраструктуре. Также, по данным издания, существует угроза появления односторонней зависимости от китайских компаний.

Как заявили представители Huawei, компания не осуществляют деятельности, которая могла бы нарушать законы и правила Германии.

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