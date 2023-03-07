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45 минут назад

Исследована усыпальница младенцев в ладожском могильнике

Газета.Ru

Первые результаты исследования артефактов из средневекового могильника Старой Ладоги представили ученые ИИМК РАН.

Исследована усыпальница младенцев в ладожском могильнике
Фото: Газета.ruГазета.ru

Как пишет РИА Новости, больше всего находок сделано в парном погребении двух новорожденных и могиле полуторогодовалого ребенка.

Отмечается, что десятки погребений на западе Старой Ладоги не упомянуты ни в одном письменном источнике. Ранее тут были сельхозполя.

Как отметили сотрудники Института истории материальной культуры Российской академии наук (ИИМК РАН), найденное кладбище сочетает языческие и христианские могилы.

В более древних сохранились целые комплекты предметов. Они отражают представления людей эпохи раннего Средневековья о загробном мире или посмертном существовании, указала младший научный сотрудник отдела славяно-финской археологии ИИМК РАН Марианна Павлова.

Он добавила, что христианский поздний период представлен ингумациями в подпрямоугольных могильных ямах, ориентированных головой на запад.

К языческому периоду относятся два детских погребения в углублениях округлой формы.

В одном из таких погребений – один ребенок полутора-двух лет, а во втором – два новорожденных. В могилах разложены комплекты вещей, среди них гребень, лепной горшок, железный бубенчик, шайба от ладейной заклепки и составной амулет из клыка медведя и запястной кости лошади.

Наука и техника,РАН,
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