Исследована усыпальница младенцев в ладожском могильнике

Первые результаты исследования артефактов из средневекового могильника Старой Ладоги представили ученые ИИМК РАН.

Фото: Газета.ru Газета.ru

Как пишет РИА Новости, больше всего находок сделано в парном погребении двух новорожденных и могиле полуторогодовалого ребенка.

Отмечается, что десятки погребений на западе Старой Ладоги не упомянуты ни в одном письменном источнике. Ранее тут были сельхозполя.

Как отметили сотрудники Института истории материальной культуры Российской академии наук (ИИМК РАН), найденное кладбище сочетает языческие и христианские могилы.

В более древних сохранились целые комплекты предметов. Они отражают представления людей эпохи раннего Средневековья о загробном мире или посмертном существовании, указала младший научный сотрудник отдела славяно-финской археологии ИИМК РАН Марианна Павлова.

Он добавила, что христианский поздний период представлен ингумациями в подпрямоугольных могильных ямах, ориентированных головой на запад.

К языческому периоду относятся два детских погребения в углублениях округлой формы.