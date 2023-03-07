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54 минуты назад

В ООН спрогнозировали на Земле приход "жаркого" природного феномена Эль-Ниньо

Газета.Ruиещё 2

Официальный представитель Всемирной метеорологической организации (ВМО), находящегося в структуре ООН, Клэр Нюллис в ближайшие месяцы на смену феномену Ла-Нинья может прийти согревающий Эль-Ниньо, передает ТАСС.

В ООН спрогнозировали на Земле приход особого природного феномена
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Она подчеркнула, что это явление не значит, что придет жара.

"Не так просто спрогнозировать, что лето будет жарким", - сказала она, пояснив, что погода зависит от конкретного района планеты и других факторов.

ВМО пришло к выводу, что Эль-Ниньо может появиться в ближайшие месяцы после трехлетнего стойкого и затяжного явления Ла-Нинья, повлиявшего на температуру и характер осадков в разных частях мира. По данным специалистов, приходу Эль-Ниньо будет предшествовать период "нейтральных условий в течение марта-мая с вероятностью в 90%".

Генсек ВМО Петтери Таалас отметил, что при вхождении в фазу Эль-Ниньо, вероятно, наступит еще один всплеск глобальной температуры. В организации напомнили, что на данный момент за всю историю наблюдений за погодой и климатом самым теплым годом считается 2016 под воздействием Эль-Ниньо и изменением климата. Отмечается, что до 2026-го с 93% вероятностью этот рекорд будет обновлен.

Ранее климатологи предупредили, что 2023 год будет жарче 2022-го. Также ученые обнаружили изменение в положении земной орбиты, которое повлияет на времена года.

Наука и техника,ООН,
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