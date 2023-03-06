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30 минут назад

Американские ученые заявили, что туалетная бумага может привести к бесплодию и раку

Елена Прошина

Ученые Университета Флориды обнаружили в туалетной бумаге опасные химические вещества — соединения PFAS, которые способны привести к бесплодию и раку у человека. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на ACS Publications.

Ученые раскрыли внезапную опасность туалетной бумаги
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В своем исследовании ученые использовали рулоны туалетной бумаги, продаваемой в Северной, Южной и Центральной Америке, Африке и Западной Европе, и образцы осадка сточных вод с очистных сооружений в США. Везде они обнаружили PFAS — пер- и полифторалкильные вещества, содержащие различные соединения фтора, которые способны накапливаться в сточных водах и попадать в «большой круговорот» химвеществ, возвращаясь к человеку с дождевой водой, рыбой и морепродуктами. Их еще называют «вечной химией», поскольку они способны сохранять устойчивость на протяжении тысячелетий и накапливаться не только в окружающей среде, но и в организме человека.

С течением времени PFAS могут вызывать рак, печеночную недостаточность, заболевания щитовидной железы, астму, бронзит, снижение фертильности и бесплодие, диабет II типа и детское ожирение.

По итогам исследования ученые выявили, что на туалетную бумагу в США и Канаде приходится около 4% этих соединений, Швеции — 35% и Франции — до 89%.

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