Ученые раскрыли внезапную опасность туалетной бумаги

Ученые Университета Флориды обнаружили в туалетной бумаге опасные химические вещества — соединения PFAS, которые способны привести к бесплодию и раку у человека. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на ACS Publications.

В своем исследовании ученые использовали рулоны туалетной бумаги, продаваемой в Северной, Южной и Центральной Америке, Африке и Западной Европе, и образцы осадка сточных вод с очистных сооружений в США. Везде они обнаружили PFAS — пер- и полифторалкильные вещества, содержащие различные соединения фтора, которые способны накапливаться в сточных водах и попадать в «большой круговорот» химвеществ, возвращаясь к человеку с дождевой водой, рыбой и морепродуктами. Их еще называют «вечной химией», поскольку они способны сохранять устойчивость на протяжении тысячелетий и накапливаться не только в окружающей среде, но и в организме человека.