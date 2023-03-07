Microsoft Edge будет автоматически улучшать качество у старых видео

Microsoft представила Video Super Resolution (VSR) — «экспериментальную» функцию масштабирования видео для своего браузера Edge. Она использует машинное обучение для увеличения разрешения роликов. Так можно «освежить» старые видео низкого качества.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Пока новая функция только тестируется. Microsoft VSR будет работать только с разрешением видео 720p или ниже (при условии, что высота и ширина видео превышают 192 пикселя), а сами ролики не могут быть защищены технологией управления цифровыми правами (DRM). Проблема в том, что самые популярные потоковые сервисы, такие как Netflix, используют DRM для защиты авторских прав.