Microsoft Edge будет автоматически улучшать качество у старых видео

Microsoft представила Video Super Resolution (VSR) — «экспериментальную» функцию масштабирования видео для своего браузера Edge. Она использует машинное обучение для увеличения разрешения роликов. Так можно «освежить» старые видео низкого качества.
Пока новая функция только тестируется. Microsoft VSR будет работать только с разрешением видео 720p или ниже (при условии, что высота и ширина видео превышают 192 пикселя), а сами ролики не могут быть защищены технологией управления цифровыми правами (DRM). Проблема в том, что самые популярные потоковые сервисы, такие как Netflix, используют DRM для защиты авторских прав.
Кроме того, вам понадобится ПК с видеокартой либо Nvidia RTX серии 20/30/40, либо AMD Radeon серии от RX5700 до RX7800. Поддержка также есть для игровых ноутбуков с дискретными версиями этих графических процессоров; однако устройство должно быть подключено к источнику питания, и пользователям потребуется настроить параметры особым образом.