В Чили нашли "капсулу времени" с останками вымерших животных

В Чили палеонтологи при обследовании доисторического участка в заливе Кинтеро обнаружили настоящую "капсулу времени" - доисторическое болото, воды которого законсервировали тысячи останков вымерших животных.

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Об открытии рассказывает Heritage Daily. Оно было сделано на центральном чилийском побережье во время раскопок доисторического участка, обозначенного как GNL Quintero 1 (GNLQ1). Исследователям повезло, так как они нашли настоящую "капсулу времени".

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Речь идет о гигантском доисторическом болоте, образовавшемся во время последнего ледникового периода (примерно от 24 до 17 тысяч лет назад). В те времена нынешнее морское пространство залива Кинтеро представляло собой большую эспланаду водно-болотных угодий, простиравшуюся на несколько километров от современной береговой линии.

Болотистая местность была не только домом для многих видов животных, но и стала их огромной могилой. Особые свойства почвы и воды позволили законсервировать останки тех существ. В результате в руки ученых попали скелеты представителей различных видов вымершей фауны, в частности палеоламы, милодоны, американские лошади и олени, некоторые виды грызунов, лис и нутрий.

Всего совместной группой археологов и палеонтологов было обнаружено более 7000 скелетных останков. На сегодня точно идентифицированы восемь видов, которые считаются представителями крупной вымершей фауны. Еще на очереди - более десятка особей мелкой фауны.

"Высокое таксономическое разнообразие особенно поражает, поскольку группа состоит из более чем пятнадцати видов, - говорит профессор Изабель Картахена, научный сотрудник Чилийского университета. - Мы также обнаружили виды среднего размера, такие как лисы, большое количество микрофауны, состоящей из различных видов грызунов, очень мелких сумчатых и даже останки рептилий".

Ученые отмечают, что раскопанный ими участок является единственным известным затопленным местом конца плейстоцена на тихоокеанском побережье Южной Америки. Они предполагают, что таяние ледников происходило очень быстро. С их таянием стремительное повышение уровня моря привело к затоплению эспланады, и доисторическое болото, по сути, превратилось в морское дно.