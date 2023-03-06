Раскрыта способность пчел к ориентированию на незнакомой местности

Ученые Берлинского университета раскрыли способность медоносных пчел сохранять в памяти информацию о ключевых элементах окрестного ландшафта, таких как каналы, дороги и ограждения. Попадая в новую, незнакомую для них местность, насекомые пытаются найти эти ориентиры, чтобы отыскать путь домой. Статья исследователей опубликована в журнале Frontiers in Behavioral Neuroscience.

Для экспериментов было поймано 50 медоносных пчел, которым прикрепили на спину миниатюрные транспондеры весом 10,5 миллиграмма. Затем насекомых выпустили в местность, достаточно далекую от знакомой им территории. В ней располагался радар, способный обнаруживать транспондеры на расстоянии до 900 метров. Самым заметным ориентиром на испытательном участке служила пара оросительных каналов, идущих с юго-запада на северо-восток.

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Исследователи собрали пчел из пяти ульев. Территория вокруг ульев А и В напоминала тестовую по количеству, ширине, длине и углу наклона линейных элементов ландшафта, особенно оросительных каналов. Участок вокруг ульев D и E сильно отличался от тестового, в то время как приусадебный участок вокруг улья C был промежуточным по сходству с тестовым участком. Другие ориентиры, по которым медоносные пчелы, как известно, находят свой путь, в тестовой зоне отсутствовали.

Когда медоносные пчелы оказываются на незнакомой территории, они начинают летать в разные стороны на разное расстояние с центром в месте, где их впервые выпустили. Такие полеты служат изучению местности, и ученым удалось отследить точные траектории в течение от 20 минут до трех часов. Оказалось, что они отличались от чисто случайных траекторий, смоделированных с помощью различных алгоритмов. Более того, статистический анализ показал, что пчелы проводили много времени, летая вдоль ирригационных каналов.