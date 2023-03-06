Система обнаружения дронов AeroScope вышла из производства

Китайская технологическая компания DJI остановила производство системы обнаружения дронов AeroScope. Об этом сообщает The Verge.

«AeroScope больше не производится. Чтобы узнать о новейших технологиях DJI, ознакомьтесь с нашими рекомендациями по продуктам ниже», – говорится на странице системы.

Отметим, что официальных объявлений о полном прекращении выпуска AeroScope не поступало, поэтому будущее системы на остаётся неизвестным. Возможно, что компания DJI в скором времени представит новую версию или аналог продукта.

Система AeroScope является комплексной платформой обнаружения дронов. Она позволяет находить, идентифицировать и отслеживать дроны с помощью сигналов приёмника, которые передают новые дроны DJI. Кроме того, AeroScope может определить траекторию движения и координаты летательного аппарата, а также место взлёта и даже координаты оператора. Отметим, что изначально AeroScope предназначался для использования правоохранительными органами, но с началом конфликта на Украине вокруг технологии стали разгораться споры.

Ситуацию прокомментировал бывший вице-президент компании DJI Брендан Шульман. По его словам, могут быть две причины для остановки производства AeroScope – разработка системы удалённой идентификации Федеральным управлением гражданской авиации США, либо тот факт, что технология активно используется структурами США.

«Не имеет смысла продолжать поддерживать функцию, которая была создана, чтобы помочь интересам безопасности США, в условиях постоянных нападок (на DJI) со стороны американских спецслужб», – уточнил он.