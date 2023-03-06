Reuters: Китаю не хватит денег, чтобы преодолеть отставание в производстве чипов

Китаю может не хватить одних только денег, чтобы преодолеть санкции США в области высоких технологий и преодоления отставания в производстве полупроводников. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на аналитиков.

В издании напомнили, что Пекин выделил около 140 миллиардов долларов на развитие местного производства чипов с целью преодоления последствий американских санкций. При этом только финансовой поддержки на этом пути может оказаться недостаточно, считают в Reuters.

Главными препятствиями в области производства проводников для Китая являются ушедшие далеко вперед в этой сфере западные соперники, с которыми теперь они даже не могут обмениваться идеями и технологиями, замкнутость на внутреннем рынке и отсутствие опыта и выхода на крупные иностранные рынки с развитой производственной и научно-технической базой, как у Samsung или TSMC.