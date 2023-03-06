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13 минут назад

Reuters: Китаю не хватит денег, чтобы преодолеть отставание в производстве чипов

Елена Прошина

Китаю может не хватить одних только денег, чтобы преодолеть санкции США в области высоких технологий и преодоления отставания в производстве полупроводников. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на аналитиков.

Reuters: Китаю не хватит денег, чтобы преодолеть отставание в производстве чипов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В издании напомнили, что Пекин выделил около 140 миллиардов долларов на развитие местного производства чипов с целью преодоления последствий американских санкций. При этом только финансовой поддержки на этом пути может оказаться недостаточно, считают в Reuters.

Главными препятствиями в области производства проводников для Китая являются ушедшие далеко вперед в этой сфере западные соперники, с которыми теперь они даже не могут обмениваться идеями и технологиями, замкнутость на внутреннем рынке и отсутствие опыта и выхода на крупные иностранные рынки с развитой производственной и научно-технической базой, как у Samsung или TSMC.

По мнению аналитиков, выйти из сложившейся ситуации Пекину может помочь переосмысление самого подхода к развитию чипов. Они посоветовали Китаю не просто соревноваться с западными компаниями, а разрабатывать технологии следующих поколений.

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