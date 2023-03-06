Запущен проект по поиску внеземной жизни

На ежегодном собрании Американской ассоциации содействия развитию науки, которая прошла в Вашингтоне 4 марта, было объявлено о запуске нового проекта по поиску внеземной жизни. Об этом сообщает Financial Times.

По данным издания, инициаторами проекта стали ученые из четырех ведущих университетов мира — Кембриджского университета в Великобритании, Гарвардского и Чикагского университетов в США и Швейцарской высшей технической школы в Цюриха. Исследования возглавит астроном Дидье Кело, который в 1995 году открыл первую экзопланету.

В рамках проекта ученые планируют изучить происхождение жизни на Земле и искать аналогичные биологические процессы, происходящие в других местах Вселенной. Свои исследования они намерены проводить с помощью орбитальной обсерватории «Джеймс Уэбб» и новых межпланетных миссий к Марсу и спутникам Юпитера.

«Мы живем в необыкновенный момент истории. Открытие множества разных планет меняет правила игры. Мы обнаружили огромное разнообразие планетных систем, и многие из них сильно отличаются от Солнечной системы», — сказал Кело.