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41 минуту назад

Запущен проект по поиску внеземной жизни

Елена Прошина

На ежегодном собрании Американской ассоциации содействия развитию науки, которая прошла в Вашингтоне 4 марта, было объявлено о запуске нового проекта по поиску внеземной жизни. Об этом сообщает Financial Times.

Запущен проект по поиску внеземной жизни
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным издания, инициаторами проекта стали ученые из четырех ведущих университетов мира — Кембриджского университета в Великобритании, Гарвардского и Чикагского университетов в США и Швейцарской высшей технической школы в Цюриха. Исследования возглавит астроном Дидье Кело, который в 1995 году открыл первую экзопланету.

В рамках проекта ученые планируют изучить происхождение жизни на Земле и искать аналогичные биологические процессы, происходящие в других местах Вселенной. Свои исследования они намерены проводить с помощью орбитальной обсерватории «Джеймс Уэбб» и новых межпланетных миссий к Марсу и спутникам Юпитера.

«Мы живем в необыкновенный момент истории. Открытие множества разных планет меняет правила игры. Мы обнаружили огромное разнообразие планетных систем, и многие из них сильно отличаются от Солнечной системы», — сказал Кело.

По его мнению, разные формы жизни заложены в законах физики Вселенной. Кело отметил, что в рамках проекта ученые рассчитывают найти жизнь на других планетах в любой возможной форме, в том числе в виде простейших микробов или развитых цивилизаций.

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