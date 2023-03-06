Ученые заявили об изменении генома чернобыльских собак

Ученые из США и Польши провели исследование генов бродячих собак, живущих в зоне отчуждения в Чернобыле и пришли к выводу, что у них есть генетические отличия. Об этом пишет Naked Science.

В своей статье для журнала Science Advances ученые рассказывают, что взяли для образца гены 302 собак. При этом часть из них живет на территории самой АЭС, а часть – за 45 км от нее. Многие из собак являются прямыми потомками животных, которых оставили хозяева во время аварии.

Полногеномные профили чернобыльских собак показали, что они генетически различны с обычными четвероногими. Такие особи демонстрируют повышенное внутрипопуляционное генетическое сходство и дифференциацию. Анализ общих сегментов предкового генома выявил различия в степени и времени интрогрессии западных пород.

Анализ родства выявил 15 семей, самые крупные из которых охватывают все места сбора в пределах радиоактивной зоны отчуждения, отражая миграцию собак между электростанцией и городом Чернобыль.

Таким образом, ученые пришли к выводу, что популяции чернобыльских собак нарушают предположение о случайном спаривании, которое присуще многим популяционным генетическим моделям.