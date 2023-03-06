Валентина Терешкова: биография, полет в космос и жизнь после него

Сегодня день рождения отмечает Валентина Владимировна Терешкова — первая в мире женщина-космонавт и один из самых известных героев СССР. В честь праздника кратко вспоминаем основные этапы ее жизни и главные достижения.

Фото: ТАСС ТАСС

Юность Терешковой

Видео дня

Валентина Терешкова родилась в деревне Масленниково Тутаевского района Ярославской области в семьи обычных крестьян. Отец, Владимир Терешков, работал трактористом, пока мать, Елена Терешкова (Круглова), трудилась в колхозе. Глава семьи погиб на советско-финской войне; летом 1945 года Елена вместе с тремя детьми переехала в Ярославль. Там Валентина Терешкова окончила семилетнюю школу, после чего пошла в вечернюю школу рабочей молодежи. Тогда же она пошла по стопам мамы и начала параллельно учебе работать на комбинате «Красный Перекоп».

В 1955 году Терешкова заочно поступила в техникум легкой промышленности и вскоре открыла для себя новое увлечение — парашютный спорт. С 1959 года она начала заниматься в Ярославском аэроклубе, где выполнила более 100 прыжков. Это хобби помогло Терешковой пройти отбор в кандидаты на полет в космос: конструктор Сергей Королев искал молодых девушек атлетического телосложения с опытом в парашютизме. Из сотни претенденток подошли только пять — и Валентина Терешкова была одной из них.

Подготовка к полету

Сразу после этого она, как и другие кандидатки, была призвана на воинскую службу в звании рядовой. Почти весь 1962 год Терешкова провела в качестве космонавтки-слушательницы, проходившей теоретическую подготовку, но уже в декабре 1962-го она сдала выпускные экзамены и официально стала космонавткой. После этого пришел черед тяжелых физических тренировок: от пребывания в термокамере при температуре +70 по Цельсию до упражнений в невесомости на борту самолета МиГ-15.

Изначально планировался одновременный запуск двух женских экипажей в космос, но от этой задумки отказались: командованию предстояло выбрать лишь одну из пяти девушек. Причем на решение комиссии повлияли не только физические и профессиональные характеристики космонавток, но и их политическая позиция. Валентина Терешкова выросла в крестьянской семье, вела активную трудовую деятельность и состояла в комсомоле. Первой женщине-космонавту предстояло регулярно проводить общественные встречи и быть весьма публичной фигурой. Эти факторы сделали Терешкову идеальным выбором, несмотря на то, что медицинское обследование и степень теоретической подготовки поставили ее на последнее место из всех пятерых.

Первая женщина-космонавт

16 июня 1963 года Валентина Терешкова совершила полет на космическом корабле Восток-6. Чтобы родные не волновались, она сказала, что уезжает на соревнования по парашютному спорту — новости о выходе в космос до близких Терешковой дошли уже по радио. Первая женщина-космонавт перенесла полет достойно, но не без проблем: медики, следившие за состоянием Терешковой, отмечали, что женский организм тяжелее справляется с подобной нагрузкой. Тем не менее, она провела на орбите почти трое суток и совершила 48 оборотов вокруг Земли. Фотографии горизонта, сделанные Терешковой, позднее помогли ученым обнаружить аэрозольные слои в атмосфере.

Жизнь после полета

После первого полета Валентина Терешкова продолжила службу, но уже в качестве инструктора. Она прославилась на весь мир, однако результаты запуска женского экипажа были скорее смешанными: Королев наложил твердое вето на подобные эксперименты. Разговоры об отправке женщин-космонавтов в космос возобновились к концу 1970-х, и Терешкова даже прошла медицинскую комиссию, но выбор командования пал на Светлану Савицкую.