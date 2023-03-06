Астрофизик раскрыл секрет машины времени

Астрофизик из США потерял отца в десять лет и мечтал о машине времени. Как сообщает The Guardian, ученый смог раскрыть секрет путешествий в прошлое.

Фото: Jordy Davelaar Jordy Davelaar

Отец Рональда Маллета умер от сердечного приступа очень молодым, мальчику тогда было всего десять лет. Вскоре после этого будущий ученый прочел роман Герберта Уэллса «Машина времени», и с тех пор начал мечтать о путешествии в прошлое, совершив которое, мог бы спасти отца от смерти. Эта мысль заставила Маллета стать физиком, защитить докторскую диссертацию и начать изучать черные дыры. Сейчас Маллет — почетный профессор в Университете Коннектикута и ведет собственные исследования, связанные с временными петлями.

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Спустя 65 лет после потери отца ученому отчасти удалось воплотить фантастическую идею в жизнь: Маллет утверждает, что понял принцип путешествий во времени. По его словам, чтобы искривить пространственно-временной континуум, потребуется круг вращающихся лазеров, которые создадут петлю, позволяющую двигаться назад во времени.

Маллет не одинок в своих изысканиях. Существуют целые кафедры и институты, посвященные вопросам путешествия во времени: например, есть Центр времени в Университете Сиднея, а в Массачусетском технологическом университете ученые работают над машиной времени, чтобы обнаружить темную материю.

Хотя в нашей галактике нет вращающихся черных дыр, Маллет считает, что принцип их работы можно воссоздать при помощи специального круга лазеров. Критики Маллета утверждают, что в его открытии нет практического смысла: рабочая машина времени должна будет иметь размеры вселенной. Маллет признает их правоту, подтверждая необходимость невероятного количества энергии для осуществления подобных процессов. Все же ученый считает, что у человечества будет больше ответов, если для начала оно научится хотя бы искривлять пространство.

Независимо от того, сможет ли Маллет по результатам своих открытий создать настоящую машину времени, ему не удастся отправиться в 1955 год, когда умер его отец. В соответствии с его расчетами, люди смогут возвращаться назад лишь к тому моменту, когда петля была создана.