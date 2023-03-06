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1 час назад

В России заблокировали сайт «Медиазона*. Беларусь»

Газета.Ru

В России перестал открываться сайт «Медиазона (организация включена Минюстом в список иноагентов). Беларусь», сообщает »сообщает.

В России заблокировали сайт «Медиазона*. Беларусь»
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Причины блокировки не раскрываются. Соответствующее решение, по данным источника издания, было принято 26 января. Ресурс «Медиазона» был признан в России иноагентом.

К СМИ иноагентам ранее были внесены «за распространение недостоверных сведений о действиях вооруженных сил РФ» телеканал «Дождь» (организация включена Минюстом в список иноагентов), радиостанция «Эхо Москвы», издание «Медуза» (организация включена Минюстом в список иноагентов), The Village и BBC. Также аннулировали лицензию у «Новой газеты».

Ранее СК РФ возбудил дело о реабилитации нацизма в отношении сотрудников общества «Мемориал» (организация включена Минюстом в список иноагентов)*. Основанием для возбуждения дела стали подозрения в том, что общество включало в списки репрессированных лиц людей, сотрудничавших с фашистами в годы Великой Отечественной войны.

Наука и техника,Следственный комитет,Мемориал,
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