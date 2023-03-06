В России заблокировали сайт «Медиазона*. Беларусь»

В России перестал открываться сайт «Медиазона (организация включена Минюстом в список иноагентов). Беларусь», сообщает »сообщает.
Причины блокировки не раскрываются. Соответствующее решение, по данным источника издания, было принято 26 января. Ресурс «Медиазона» был признан в России иноагентом.
К СМИ иноагентам ранее были внесены «за распространение недостоверных сведений о действиях вооруженных сил РФ» телеканал «Дождь» (организация включена Минюстом в список иноагентов), радиостанция «Эхо Москвы», издание «Медуза» (организация включена Минюстом в список иноагентов), The Village и BBC. Также аннулировали лицензию у «Новой газеты».
Ранее СК РФ возбудил дело о реабилитации нацизма в отношении сотрудников общества «Мемориал» (организация включена Минюстом в список иноагентов)*. Основанием для возбуждения дела стали подозрения в том, что общество включало в списки репрессированных лиц людей, сотрудничавших с фашистами в годы Великой Отечественной войны.