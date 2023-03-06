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1 час назад

Google Play начнёт сообщать, если какое-то приложение работает плохо на вашем смартфоне

Ferra.ru

Техноблогеры обнаружили, что Google Play начал выдавать предупреждения относительно некоторых приложений о том, что они могут не работать на вашем смартфоне.

Google Play начнет сообщать о несовместимости приложений со смартфонами
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Под некоторыми приложениями в маркетплейсе появляется выделенная красным надпись: «Последние данные с похожих устройств указывают на то, что это приложение может перестать работать на вашем устройстве».

Приложения могут не работать корректно на определённом смартфоне из-за множества вещей: начиная от разрешения экрана, аппаратного обеспечения и заканчивая версией Android.

Когда новая функция станет доступна всем пользователям, пока неясно.

Наука и техника,Google,
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