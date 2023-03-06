Crew Dragon с россиянкой на борту отстыкуется от МКС 9 марта

Космический корабль компании SpaceX Crew Dragon с экипажем, в состав которого входит космонавт "Роскосмоса" Анна Кикина, отстыкуется от МКС 9 марта.

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Как сообщается в отчете "Роскосмоса" о работе космонавтов на МКС, сейчас идет подготовка Анны Кикиной к возвращению на Землю на американском Crew Dragon (миссия Crew-5), расстыковка которого от МКС запланирована на 9 марта. Подготовка включает тренировки в пневмовакуумных штанах "Чибис-М", создающих отрицательное давление на нижнюю часть тела, а также примерку костюма профилактики ортостатической неустойчивости OIG.

Ортостатическая неустойчивость - это состояние пониженного артериального давления, учащения пульса, головокружения и слабости при нахождении в вертикальном положении. Дело в том, что в условиях микрогравитации кровь постепенно перераспределяется к голове и верхним конечностям. Поэтому при спуске и возвращении гравитации нужно избежать быстрого обратного прилива крови к сосудам нижних конечностей.

Для этого российские космонавты под скафандр "Сокол-КВ2" надевают противоперегрузочный костюм "Кентавр" из обжимающих шорт и гетр. Причем их продолжают носить еще несколько дней после посадки, давая сердечно-сосудистой системе адаптироваться к гравитации. Поскольку Анна будет возвращаться на американском корабле Crew Dragon, перед спуском она наденет OIG - американский аналог нашего противоперегрузочного костюма.

Анна Кикина - единственная на сегодня женщина в российском отряде космонавтов. 7 октября 2022 года она прибыла на МКС в составе экипажа Crew Dragon-5. И стала шестой нашей соотечественницей, побывавшей на орбите. На смену ей 3 марта на станцию прибыл космонавт Андрей Федяев, также в составе экипажа корабля Crew Dragon.