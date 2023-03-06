Ученые Южного Урала вывели новые сорта картофеля

Челябинские селекционеры вывели сортовые новинки картофеля, которые показали на 5-й научно-практической конференции "Актуальные вопросы садоводства и картофелеводства", прошедшей в Южно-Уральском НИИ садоводства и картофелеводства - филиале Уральского аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН. Об этом рассказывает "Южноуральская панорама".
По словам ученых, семенной материал картофеля в последние годы поступал в основном из Германии и Нидерландов. В условиях санкций поставки резко упали и могут вовсе прекратиться. В этой ситуации ученые-аграрии форсируют выведение новых отечественных сортов - высокоурожайных, устойчивых к вредителям и болезням растений. Тем самым вносят свой вклад в импортозамещение и продуктовое самообеспечение региона.
- В прошлом году в реестр селекционных достижений после проведения госиспытаний внесли наш новый сорт картофеля "Амулет", - сообщил главный научный сотрудник ЮУНИИСК, доктор сельскохозяйственных наук Александр Васильев. - Также в него недавно вошли и другие две новинки наших ученых, супругов Василия и Тамары Дергилевых, - "Захар" и "Кавалер", с характерным желтым и красным цветом клубней. Они не уступают импортным аналогам, очень устойчивы к вредителю картофеля - нематоде, который, если сорт не защищен генетически, может серьезно повредить или даже погубить весь урожай. А наши сорта еще и устойчивы к холодам, клубни долго хранятся. При этом они пригодны и для промышленного сельхозпроизводства. Мы пробовали вести уборку с помощью комбайна, и эксперимент вполне удался.
Как добавил ученый, за последние два года в институте вывели еще два новых картофельных сорта - "Каштак" и "Амулет". У них высокая урожайность - до 70 тонн с гектара, стойкость к перепадам температур, вредителям и болезням растений.
- Недавно мы передали на испытания свою последнюю новинку - сорт картофеля "Сапфир", - отметил Александр Васильев. - Его создали наши ученые совместно с коллегами из федерального исследовательского центра картофеля им. А.Г. Лорха. Главная особенность "Сапфира" - фиолетовый цвет мякоти. Он подолгу хранится, обладает очень ценными антиоксидантными свойствами. Эти клубни не содержат канцерогенов и даже, по мнению экспертов, могут служить для профилактики онкологических заболеваний. В числе плюсов этого сорта, наряду со стойкостью к холодам и вредителям полей, то, что у него высокая урожайность (в среднем 55 тонн с гектара) и отменный вкус.