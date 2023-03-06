Ученые Южного Урала вывели новые сорта картофеля

- В прошлом году в реестр селекционных достижений после проведения госиспытаний внесли наш новый сорт картофеля "Амулет", - сообщил главный научный сотрудник ЮУНИИСК, доктор сельскохозяйственных наук Александр Васильев. - Также в него недавно вошли и другие две новинки наших ученых, супругов Василия и Тамары Дергилевых, - "Захар" и "Кавалер", с характерным желтым и красным цветом клубней. Они не уступают импортным аналогам, очень устойчивы к вредителю картофеля - нематоде, который, если сорт не защищен генетически, может серьезно повредить или даже погубить весь урожай. А наши сорта еще и устойчивы к холодам, клубни долго хранятся. При этом они пригодны и для промышленного сельхозпроизводства. Мы пробовали вести уборку с помощью комбайна, и эксперимент вполне удался.