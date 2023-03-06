Разработан алгоритм поиска лекарств для борьбы с будущими пандемиями

Как пишет Центральная Служба Новостей, ученые начали готовиться к будущим возможным пандемиям. Так глобальная группа исследователей смогла разработать алгоритм, который способен идентифицировать существующие лекарства для борьбы. Благодаря этому область здравоохранения сможет быстро среагировать.

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Американские ученые отметили, что универсального решения победить коронавирус нет. Однако, применяя способности искусственного интеллекта вместе с данными in vitro и другими ресурсами, можно смоделировать инфекцию SARS-CoV-2 и определить, эффективны ли нынешние лекарства, а также смогут ли они помочь, если произойдет новая вспышка.