Разработан алгоритм поиска лекарств для борьбы с будущими пандемиями

Как пишет Центральная Служба Новостей, ученые начали готовиться к будущим возможным пандемиям. Так глобальная группа исследователей смогла разработать алгоритм, который способен идентифицировать существующие лекарства для борьбы. Благодаря этому область здравоохранения сможет быстро среагировать.
Американские ученые отметили, что универсального решения победить коронавирус нет. Однако, применяя способности искусственного интеллекта вместе с данными in vitro и другими ресурсами, можно смоделировать инфекцию SARS-CoV-2 и определить, эффективны ли нынешние лекарства, а также смогут ли они помочь, если произойдет новая вспышка.
Начиная с 2020 года и по сей день ковид стал серьезной проблемой для мирового здравоохранения. При том, что вакцины и гигиенические практики со временем уменьшили его опасность. Однако SARS-CoV-2 — вирус, вызывающий COVID-19, — продолжает распространяться и уносить жизни. Частично это связано с его способностью быстро диверсифицировать типы клеток-мишеней, пути иммунного ответа и способы передачи.