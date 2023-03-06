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1 час назад

Ученые разработали алгоритм поиска лекарств для борьбы с будущими пандемиями

Моя Москва.онлайн

Как пишет Центральная Служба Новостей, ученые начали готовиться к будущим возможным пандемиям. Так глобальная группа исследователей смогла разработать алгоритм, который способен идентифицировать существующие лекарства для борьбы. Благодаря этому область здравоохранения сможет быстро среагировать.

Разработан алгоритм поиска лекарств для борьбы с будущими пандемиями
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Американские ученые отметили, что универсального решения победить коронавирус нет. Однако, применяя способности искусственного интеллекта вместе с данными in vitro и другими ресурсами, можно смоделировать инфекцию SARS-CoV-2 и определить, эффективны ли нынешние лекарства, а также смогут ли они помочь, если произойдет новая вспышка.

Начиная с 2020 года и по сей день ковид стал серьезной проблемой для мирового здравоохранения. При том, что вакцины и гигиенические практики со временем уменьшили его опасность. Однако SARS-CoV-2 — вирус, вызывающий COVID-19, — продолжает распространяться и уносить жизни. Частично это связано с его способностью быстро диверсифицировать типы клеток-мишеней, пути иммунного ответа и способы передачи.

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