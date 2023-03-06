Повышение уровня моря оказалось опасным для азиатских мегаполисов

Повышение уровня моря из-за изменения климата в этом столетии может иметь опасные последствия для азиатских мегаполисов, а также тропических островов Тихого океана и западной части Индийского океана. К такому выводу пришли ученые Французского национального центра научных исследований (CNRS) и Университета Ла-Рошель во Франции, опубликовавшие статью в журнале Nature Climate Change.

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Изменения климата, происходящие из-за антропогенных выбросов парниковых газов, включают в себя не только глобальное потепление, но также перемены в климатических циклах, такие как естественные колебания температуры поверхности моря, называемые Южной осцилляцией (ее противоположные фазы носят названия Эль-Ниньо и Ла-Нинья). Ученые использовали компьютерную модель, чтобы рассчитать, как изменения в естественных колебаниях (или внутренняя изменчивость) могут способствовать повышению уровня моря вдоль определенных береговых линий.

Оказалось, что Южная осцилляция способствует дополнительному на 20-30 процентов повышению уровня моря вдобавок к непосредственному влиянию глобального потепления. Прогнозируется, что, например, в Маниле к 2100 году прибрежные наводнения будут происходить в 18 раз чаще, чем в 2006 году, исключительно из-за изменения климата. Но в худшем случае они могут происходить в 96 раз чаще из-за сочетания глобального потепления и Южной осцилляции.