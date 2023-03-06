В РФ разработали цифровой двойник спутников для управления полетом

Российские ученые разработали цифровой двойник космического аппарата для помощи в управлении им. Об этом сообщает пресс-служба «Российских космических систем».

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Основе обслуживания практически любой техники лежит ее визуальный осмотр. В случае с запущенным космическим это невозможно, и потому специалисты прибегают к так называемым мнемосхемам. Это отображаемые на экране схематические картинки, на которых схематически изображены блоки аппаратуры и их соединения. Мнемосхема динамична и, например, подсвечивает идущие в аппарате процессы, выделяя определенные элементы.

Теперь в «РКС» предложили заменить их трехмерными аналогами — цифровыми 3D-копиями. Они полностью отражают состояние реального аппарата на основе получаемых по телеметрии данных, при этом представляют их в наглядном и удобном виде. Скопированы все системы реального аппарата, кроме того, на одном экране отображается множество параметров, такие как углы поворота солнечных батарей, температурные карты узлов, состояние включения бортовых приборов и многое другое.

Элементы цифрового двойника – блоки аппаратуры, агрегаты, двигатель и его навесное оборудование, топливные баки, солнечные батареи, аккумуляторы – изменяют свои размеры, положение и цвет в соответствии с реальными показателями включения-отключения, давления, температуры, наполненности, режимов работы, положения спутника относительно Земли и других космических аппаратов. В итоге система напоминает компьютерный авиасимулятор – только модель «РКС» проецирует настоящий спутник в конкретной точке орбиты с абсолютной точностью всех параметров.

Замена мнемосхем подобными моделями позволит значительно ускорить оценку ситуации и принятие решений по управлению аппаратом, в том числе для преодоления кризисных ситуаций. Инновационное решение уже опробовано на недавних запусках с космодрома «Восточный» и вскоре будет использовано при запуске спутника «Кондор-ФКА».