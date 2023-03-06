Дочь Гейтса пожаловалась на теории заговора о своей семье в TikTok

Младшая дочь Билла Гейтса Фиби заявила о том, что оборотной стороной ее популярности в TikTok являются ложь и фейки о ее семье. Об этом сообщает портал Business Insider.

У 20-летней Фиби Гейтс около 64 тыс. подписчиков в TikTok — в социальной сети она публикует короткие ролики из своей жизни, а также жизни родителей Билла и Мелинды Гейтс .

«Я понимаю, что люди подписываются на меня из-за моей фамилии… Но когда они меня фолловят, то остаются тут надолго из-за тем, которые я поднимаю, например, о женском здоровье. И, если честно, в TikTok весело», — заявила девушка.

Между тем она пожаловалась на то, что столкнулась в TikTok с огромным количеством «заблуждений» и «теорий заговора» о своей семье. Фиби Гейтс не пояснила, какие конкретно фейки она имеет в виду, однако в 2020 году ее отец неоднократно появлялся в заголовках желтой прессы как «создатель COVID-19». Билла Гейтса также обвиняли в желании заработать на пандемии и чипировать все человечество при помощи вакцины от коронавируса.