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32 минуты назад

Владельцы Pixel Watch жалуются на отставание часов и позднее срабатывание будильника

Газета.Ru

Владельцы смарт-часов Pixel Watch пожаловались на отставание устройства от реального времени, что приводит к более позднему срабатыванию будильника. Об этом сообщает портал Android Authority.

Владельцы Pixel Watch жалуются на отставание часов
Фото: The VergeThe Verge

Известно, что первые жалобы на часы появились еще два месяца назад. Большинство жалуются на отставание будильника на две минуты от запланированного пользователем времени. Между тем, иногда будильник отстает вплоть до 10 минут, что потенциально может привести к опозданию на общественный транспорт или на работу.

Те пользователи, которые столкнулись с проблемой, не могут связать отставание часов с каким-либо обновлением системы. Между тем, существует мнение о том, что утренние будильники на смарт-часах срабатывают с задержкой, потому что находятся в так называемом «глубоком сне», в который он погружаются в период минимальной активности. В Google пока никак не прокомментировали ситуацию с Pixel Watch.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что компания Apple работает над созданием смарт-часов Apple Watch с технологией измерения уровня сахара в крови без проколов.

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