Китай вышел на первое место в сфере высоких технологий

По данным Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), в 2021 году в Китае зафиксировано рекордное количество патентных заявок и выданных лицензий - около 420 тысяч. Это на 15% выше, чем в предыдущем году. С 1978 года первыми неизменно оставались США, но в 2019 году Китай впервые обогнал Штаты, подав примерно на 1000 заявок больше. И с тех пор не просто удерживает лидерство, а увеличивает отрыв.

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Интересная ситуация складывается в микроэлектронике. Хотя Китай не является крупнейшим в мире разработчиком и производителем полупроводниковой продукции, но в прошлом году китайские компании подали больше половины от общего количества зарегистрированных в мире патентных заявок, связанных с полупроводниками. В общей сложности их 69 190, что на 59% больше, чем всего пять лет назад. Такой рост указывает на стремление Китая снизить зависимость от западных технологий. На втором месте США, у них 59 230 заявок, на третьем Япония - 50 520 заявок.

Лидерство Китая в сфере высоких технологий подтвердило и исследование Австралийского института стратегической политики, который подсчитал число публикаций по ключевым технологиям. Оказалось, что Китай занимает первое место в 37 из 44 областей: от создания наноматериалов и робототехники до передовых радиочастотных коммуникаций, оборонных и космических технологий.