Появились первые фото смартфона Xiaomi Mix 5 с экраном без вырезов

Инсайдер под никнеймом Hoilndi опубликовал качественные рендеры будущего смартфона Xiaomi Mix 5, на которых можно увидеть, что экран гаджета полностью лишен каких-либо отверстий и вырезов. Об этом сообщает портал MyDrivers.

Фото: HoiIndi HoiIndi

Ожидается, что Xiaomi Mix 5, как и его предшественник Mix 4, получит подэкранную фронтальную камеру, как и сканер отпечатков пальцев, что позволяет избежать вырезов на дисплее. Также на рендерах можно увидеть кнопки регулировки громкости и включения экрана, расположенные по правому краю устройства.

На задней панели Xiaomi Mix 5 расположена основная камера, а также дополнительный экран, который впервые появился у Xiaomi 11 Ultra. На него выводятся различные уведомления, а также превью снимка, если владелец решит сделать селфи на основную камеру, а не на фронтальную.

По слухам, Xiaomi Mix 5 может появиться в продаже во второй половине 2023 года.