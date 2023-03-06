В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 75.46EUR 80.05
Войти в почту
55 минут назад

В сети опубликованы первые изображения смартфона Xiaomi Mix 5 с экраном без вырезов

Газета.Ru

Инсайдер под никнеймом Hoilndi опубликовал качественные рендеры будущего смартфона Xiaomi Mix 5, на которых можно увидеть, что экран гаджета полностью лишен каких-либо отверстий и вырезов. Об этом сообщает портал MyDrivers.

Появились первые фото смартфона Xiaomi Mix 5 с экраном без вырезов
Фото: HoiIndiHoiIndi

Ожидается, что Xiaomi Mix 5, как и его предшественник Mix 4, получит подэкранную фронтальную камеру, как и сканер отпечатков пальцев, что позволяет избежать вырезов на дисплее. Также на рендерах можно увидеть кнопки регулировки громкости и включения экрана, расположенные по правому краю устройства.

На задней панели Xiaomi Mix 5 расположена основная камера, а также дополнительный экран, который впервые появился у Xiaomi 11 Ultra. На него выводятся различные уведомления, а также превью снимка, если владелец решит сделать селфи на основную камеру, а не на фронтальную.

По слухам, Xiaomi Mix 5 может появиться в продаже во второй половине 2023 года.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что Xiaomi представила быструю зарядку на 300 Вт, которая заряжает смартфон всего за 5 минут.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий