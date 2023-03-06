В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 75.46EUR 80.05
Войти в почту
31 минуту назад

В WhatsApp появится новая возможность

Lenta.ruиещё 2

Пользователи мессенджера WhatsApp смогут заглушать звонки от неизвестных номеров. О разработке новой функции рассказали специалисты портала WABetaInfo.

В WhatsApp появится новая возможность при звонках
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Эксперты сообщили, что в мессенджере появится функция блокировки звонков от нежелательных контактов — опция позволит заглушать звонки от неизвестных абонентов. При этом, как отмечают специалисты, звонки будут по-прежнему отражаться в общем списке и в центре уведомлений.

«Новая функция поможет пользователям значительно сократить количество поступающих спам-звонков», — отмечается в обзоре WABetaInfo.

Сейчас опция находится на стадии разработки для устройств на базе Android. Когда новая функция станет доступна для широкого круга пользователей, пока неизвестно.

Ранее стало известно, что пользователи WhatsApp смогут переводить голосовые сообщения в текст. Нововведение обнаружили в бета-версии мессенджера под номером 23.3.0.73 для Android-устройств.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий