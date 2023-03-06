В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 75.46EUR 80.05
Войти в почту
26 минут назад

Россиянам напомнили о рисках блокировки аккаунта в WhatsApp

Газета.Ru

Российские СМИ массово пишут о «новом правиле» мессенджера WhatsApp, согласно которому неактивные аккаунты россиян начнут блокироваться, начиная с 6 марта. Между тем, политика сервиса об удалении неиспользуемых аккаунтов действует уже несколько лет — об этом свидетельствует информация на официальном сайте WhatsApp.

Согласно правилам мессенджера, все аккаунты WhatsApp, к которым пользователь не обращался в течение 120 дней, удаляются автоматически. Это сделано ради ограничения хранения данных и защиты конфиденциальности.

«Чтобы аккаунт был активным, необходимо подключение к Интернету. Если пользователь открывает WhatsApp на своем устройстве, но оно не подключено к Интернету, аккаунт будет неактивным», — поясняет администрация.

Отмечается, что локальный контент, который пользователь сохранил на своем смартфоне, останется на нем вплоть до удаления приложения мессенджера. При повторной регистрации в WhatsApp на том же устройстве локально сохраненный контент снова будет доступен.

Эксперт объяснил опасность мессенджера WhatsApp

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что WhatsApp обладает целым рядом скрытых функций, которые удобно использовать для общения с близкими и рабочих переписок.

Наука и техника,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий