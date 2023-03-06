Россиянам напомнили о рисках блокировки аккаунта в WhatsApp

Российские СМИ массово пишут о «новом правиле» мессенджера WhatsApp, согласно которому неактивные аккаунты россиян начнут блокироваться, начиная с 6 марта. Между тем, политика сервиса об удалении неиспользуемых аккаунтов действует уже несколько лет — об этом свидетельствует информация на официальном сайте WhatsApp.

Согласно правилам мессенджера, все аккаунты WhatsApp, к которым пользователь не обращался в течение 120 дней, удаляются автоматически. Это сделано ради ограничения хранения данных и защиты конфиденциальности.

«Чтобы аккаунт был активным, необходимо подключение к Интернету. Если пользователь открывает WhatsApp на своем устройстве, но оно не подключено к Интернету, аккаунт будет неактивным», — поясняет администрация.

Отмечается, что локальный контент, который пользователь сохранил на своем смартфоне, останется на нем вплоть до удаления приложения мессенджера. При повторной регистрации в WhatsApp на том же устройстве локально сохраненный контент снова будет доступен.