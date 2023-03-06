КНДР разработала ракетный двигатель для запуска спутников

«Достигнут полный успех в разработке мощного ракетного двигателя, предназначенного для вывода в космос ракеты-носителя, таким образом создана надежная гарантия запуска разных спутников на соответствующие орбиты», — заявил в интервью агентству ЦТАК замначальника государственного управления по освоению космоса Пак Ген Су.

Он отметил, что КНДР применила свои технологии космической науки в различных областях, включая сельское хозяйство, рыбный промысел, гидрометеорологическое наблюдение, связь, изыскание ресурсов, землеустройство и предотвращение стихийных бедствий.

18 декабря Пхеньян запустил транспортное средство, перевозившее «пробный образец» спутника, на своем полигоне Тончанг-ри. В тот же день КНДР обнародовала план вывода разведывательного спутника на орбиту к апрелю.