В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 75.46EUR 80.05
Войти в почту
52 минуты назад

Северная Корея разработала ракетный двигатель для запуска спутников

BFM.RU

В Северной Корее создан двигатель большой тяги для ракеты-носителя, передает «Интерфакс».

КНДР разработала ракетный двигатель для запуска спутников
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Достигнут полный успех в разработке мощного ракетного двигателя, предназначенного для вывода в космос ракеты-носителя, таким образом создана надежная гарантия запуска разных спутников на соответствующие орбиты», — заявил в интервью агентству ЦТАК замначальника государственного управления по освоению космоса Пак Ген Су.

Он отметил, что КНДР применила свои технологии космической науки в различных областях, включая сельское хозяйство, рыбный промысел, гидрометеорологическое наблюдение, связь, изыскание ресурсов, землеустройство и предотвращение стихийных бедствий.

18 декабря Пхеньян запустил транспортное средство, перевозившее «пробный образец» спутника, на своем полигоне Тончанг-ри. В тот же день КНДР обнародовала план вывода разведывательного спутника на орбиту к апрелю.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий