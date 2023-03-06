Hublot создали часы в честь года Кролика по восточному календарю

Отмечая наступление года Кролика по восточному календарю, компания Hublot вместе с китайской художницей Вэнь На создала роспись для циферблата часов Spirit of Big Bang Black Ceramic Rabbit.

Фото: Российская газета Российская газета

Девиз Art of fusion ("Искусство слияния") здесь наглядно воплощен в соединении традиционной китайской культуры с современным часовым искусством. Циферблат каждой из 12 моделей лимитированной серии уникален. Веселые и энергичные кролики на них символизируют год благополучия и процветания.

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В древности китайцы делили сутки на 12 равных отрезков времени, каждый из которых назывался в соответствии со знаком циклического календаря, соединяющего понятия "земных ветвей" (12 животных восточного гороскопа) и "небесных стволов" (5 стихий, каждая в ипостаси инь и ян). Поэтому на циферблате мы видим непривычные нам отметки "сдвоенного часа".

Году Кролика соответствует циклический знак "мао". Этот же знак обозначает раннее утро - те два часа, когда поднимается солнце и просыпается все живое. Кролик в китайской культуре считается самым удачливым из всех животных, символизируя милосердие, красоту и успех в начинаниях. Чтобы его задобрить, китайские гороскопы советуют больше внимания уделять эстетике и мелким деталям в решении любого дела.

И эстетики, и мелких деталей в произведении Вэнь На - с избытком. Ее богатое воображение говорит ярким и многосложным художественным языком. Вэнь На считает, что искусство в нашем мире проявляется в разнообразных формах, которые создаются, как ни странно, обычной суетой повседневной жизни. Именно поэтому на ее картине забавные кролики увлечены традиционными для китайцев делами: наблюдают танец дракона и льва, устанавливают статуэтки божков, развешивают праздничные фонарики, готовятся поджечь петарды или вручают красные пакеты - подарочные конверты с деньгами. Все эти обычаи передают атмосферу радости и единения. В каждый сдвоенный час, от "цзы" до "хай", всегда есть от чего получить удовольствие.

Кролики Вэнь На - не просто нежные и милые. Они очень игривые - художница придала им более озорной и современный вид. Эти кролики энергичны в любое время суток и привносят жизненную силу в наступивший год.

Вэнь На еще во время учебы в университете по специальности "графика" связала свой стиль с "fusion of arts" ("слиянием искусств"). Она экспериментировала с соединением различных форм искусства, от настенных росписей-фресок до скульптуры и музыки, и считает это движущей силой вдохновения, что очень соответствует концепции Hublot Art of Fusion. "Интеграция древнего представления о времени в китайской культуре в инновационные часы Hublot - интересное сочетание", - отметила художница.

Модель Spirit of Big Bang Black Ceramic Rabbit - пример взаимодействия восточной и западной культур, мост между прошлым и настоящим. Двенадцать китайских "земных ветвей" - хорошее время в мире Hublot: эти изображения по-своему интерпретируют ритм минут и секунд, подчеркивая новаторский дух часовой марки, главное кредо которой - "Будь другим!"

"Мы очень рады сотрудничать с Вэнь На. Все, кто видел ее монохромные графичные фрески, были шокированы тем, что ее воображение на этот раз потребовало насыщенных цветов. Что еще более интересно, эти изображения не являются копиями существующих традиционных символов. Ее уникальный художественный стиль идеально воплощает смелое творческое видение, которое у нас есть в Hublot", - отметил Рикардо Гвадалупе, генеральный директор Hublot.

Циферблаты 12 моделей лимитированной серии отличаются в деталях - таким образом, каждые часы уникальны. Мастера Hublot использовали различные кисти для раскрашивания циферблата, причем некоторые детали выполнены тонкими, как волос, мазками. Каждый циферблат, расписанный вручную, создается с помощью сложного процесса, который занимает более 40 часов.